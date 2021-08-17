Exatlón: ¿Quién es Koke, el Conquistador que brilló en el estreno?

El inicio de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores dejó ver el talento de múltiples atletas mexicanos que se integraron a los equipos rojo y azul. La inauguración de la quinta temporada fue todo un éxito, ya que la máxima autoridad Antonio Rosique presentó a las futuras leyendas del reality show.

Guardianes y Conquistadores se enfrentaron a una cardíaca batalla por las comodidades de la fortaleza, donde la supremacía roja dominó por encima de sus rivales.

Los atletas hicieron su debut con mucho éxito, ya que cada uno participó en los circuitos más trepidantes de la pantalla chica. El público mexicano fue testigo de hombres y mujeres dispuestos a dejar el corazón en el programa deportivo número uno de la televisión.

Los atletas de Exatlón también se enfrentaron al duelo por la supervivencia, donde los Conquistadores obtuvieron la victoria en el marcador.

La primera victoria de la causa azul fue celebrada por los espectadores mexicanos, quienes destacaron el poder de un joven atleta llamado Koke Guerrero.

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¿Quién es Koke Guerrero, el atleta que hizo un impecable debut en Exatlón?

Enrique Guerrero, mejor conocido como Koke, es un atleta Sinaloense que funge como porrista, gimnasta, entrenador de tumbling y hasta hace entrenamiento funcional.

Tiene 24 años y actualmente radica en la Ciudad de México para cumplir sus sueños deportivos. El querido Koke forma parte del equipo azul junto a otros reconocidos atletas como David Juárez La Bestia y Marysol Cortés.

Las fotos de Koke han llamado la atención de múltiples fanáticos, ya que tiene imágenes enfundado en su uniforme de porrista y haciendo acrobacias junto a su grupo de amigos.

A su corta edad, el caballero de Conquistadores acumula grandes logros, entre los que destaca como campeón nacional por equipos e individuales de gimnasia y saltos en Cop Brands 2019, además de ser campeón nacional por equipos internacionales en el UCC celebrado en Colombia en 2016.

Los logros no acaban ahí, ya que tiene el primer lugar nacional en gimnasia aeróbica en la Copa Puma 2015, realizado en la Ciudad de México. Además fue campeón en salto varonil en Cop Brands de Puerto Vallarta y acumula otras competencias de porristas internacionales.

El debut de Koke en Exatlón fue todo un éxito, ya que en la prueba por la supervivencia anotó un punto que puso en ventaja a su equipo. El querido porrista destacó por sus enormes saltos, agilidad y tiro perfecto para romper mosaicos en tiempo récord.

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