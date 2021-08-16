Exatlón: Ellos son los atletas del equipo de Conquistadores.

Esta noche la magia se apoderará de la pantalla, pues llegó el gran día, ese momento en donde los motores se encienden y los circuitos más desafiantes están más que listos para recibir a los mejores atletas que están dispuestos a dejar todo.

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Exatlon México abre sus puertas y recibe a los mejores deportistas que demostrarán que no solo la fuerza física importa sino también la mental, para poder tener un lugar entre las grandes leyendas del reality.

Recuerda que este lunes 16 de agosto en punto de las 19:30 podrás vivir las emociones de Exatlón México, por la señal de Azteca UNO. Por ello, te presentamos a los atletas que van a formar parte de los Conquistadores.

¿Quiénes son los Conquistadores?

Por medio de las redes sociales de Exatlón, hemos tenido la oportunidad de conocer a todos los Conquistadores.

La primera es nuestra querida Marysol Cortés, quien estuvo en la temporada 2019 y forma parte de la Selección Mexicana sub-20. Junto con ella llega Fernando Stalla de 33 años, quien es experto en el mundo del surf.

Ximena Duggan, quien es conocida por su gran resistencia y fuerza al ser la finalista de la primera temporada de Survivor México. Tanya Núñez, apunta a ser una de las grandes sorpresas en los circuitos de Exatlón México.

Uno de los favoritos del público es David Juárez, quien regresa a demostrar que tiene todo lo necesario para ganar, luego de abandonar la temporada pasada por una fuerte lesión.

Otra de las famosas atletas que regresa es Macky González, quien estuvo en la primera temporada del reality y ahora viene a demostrar que puede ganar.

Enrique Guerrero es originario de Sinaloa; un experto en parkour, porrismo y entrenamiento funcional, habilidades que piensa mostrar en Exatlón México.

Yareli es una joven de 24 años que practica futbol de bandera, pero que asegura tener una gran puntería que busca usar para dejar su nombre muy en alto.

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Junto con ellos llegan Ramiro y Osirys, quienes vienen a demostrar porque merecen tener un lugar en Exatlón México.

