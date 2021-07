Exatlón: Reciben con mariachis a Daniel Corral a su llegada de Tokyo 2020.

Reciben con mariachis a Daniel Corral de Exatlón tras Tokyo 2020. El gimnasta regresó a tierra azteca entre múltiples muestras de cariño de sus seguidores.

Música, amigos, fans y su pareja, la ciclista Antonieta Gaxiola, fueron quienes recibieron gustosamente a nuestro querido atleta que llegó de la competencia internacional.

A través de redes sociales circuló un video con la sorpresa de bienvenida a Daniel Corral, tras su buena participación en Juegos Olímpicos, donde no logró clasificar a la final del All Around.

Daniel Corral brilló en Tokyo 2020

Nuestro querido atleta de Exatlón brilló en Tokyo 2020, pues fue el 24 de julio cuando tuvo su prueba en gimnasia artística y se colocó en la posición 25 que le resultó insuficiente para calificar a las fases finales de diversos aparatos.

“Estoy sumamente orgulloso y feliz de haber vivido mis terceros juegos, jamás imaginé que a mis 31 años de edad estaría haciendo gimnasia pero había algo dentro de mi que tenía que sanar y reparar, esa fue la razón principal de emprender nuevamente este viaje después de estar dos años retirado”, dijo el deportista de sus competencias.

Daniel Corral agradeció a los fans que se desvelaron viendo sus participaciones, ya que por la diferncia de horarios con México, sus competencias fueron de madrugada.

