Exatlón: Debuta Mati Álvarez como conductora en Tokyo 2020. (VIDEO)

Mati Álvarez, campeona de Exatlón: Titanes vs Héroes, presumió su conocimiento en el mundo del atletismo y otros deportes en nuestro programa Los Protagonistas.

La también conocida como Golden Champion se enfundó en un elegante traje azul marino para aparecer frente a las pantallas de millones de televidentes en casa.

La poblana se dio cita en el foro de Los Protagonistas junto a Antonio Rosique y Luis Rivera para llevar el mejor entretenimiento a millones de fanáticos en casa.

En plena temporada de Juegos Olímpicos Tokyo 2020, Mati Álvarez habló de su experiencia en el atletismo y otras anécdotas de su trayectoria deportiva.

Las reacciones por parte de los fanáticos se hicieron presentes en todas las plataformas digitales. Y es que, los admiradores de la querida Terminator, se alegraron de ver a la estrella de Exatlón en las pantallas de Azteca UNO.

Te puede interesar: Exatlón: Querido participante propone matrimonio a su novia. (FOTOS)

Mati Álvarez orgullosa de su debut como conductora en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Mati Álvarez también tomó su cuenta de Instagram para expresar orgullo ante esta nueva etapa de su vida profesional. Golden Champion publicó una historia de Instagram junto al atleta Luis Rivera y dejó ver su emoción al máximo.

“Tuvimos nuestro primer debut, espero que les haya gustado y que nos sigan. Se viene lo bueno”, expresó la ganadora de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Antonio Rosique también fue otro de los conductores más entusiasmados por el debut de Mati Álvarez en Los Protagonistas rumbo a Tokyo 2021.

La máxima autoridad de Exatlón se dijo feliz por contar con la presencia de una de las mujeres más talentosas en el mundo del deporte.

La noche cerró con una emotiva foto entre Mati Álvarez, Antonio Rosique y Luis Rivera, quienes posaron frente a las cámaras.

La querida Terminator se lució con inteligencia, carisma y talento en su primer día como conductora.

También te puede interesar:Exatlón: Daniel Corral dice adiós a Tokyo 2020 tras histórica participación.