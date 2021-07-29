Sabo Romo perdió la vista del ojo izquierdo tras sufrir agresión.

El bajista de Caifanes, Sabo Romo, atraviesa un delicado momento en su salud luego que perdiera la visión del ojo izquierdo tras ser víctima de una agresión en las calles de la Ciudad de México.

En una entrevista que concedió al programa de Javier Poza, Romo afirmó que está acostumbrándose a su nueva visión con solo un ojo y que confía en los adelantos médicos que vive a diario.

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“Está totalmente inutilizado, y es un proceso de acostumbrarme creo yo, porque finalmente la mácula que es una membrana al frente del ojo tiene una lesión importante, y por lo menos al día de hoy, así como en muchas otras cosas hay grandes adelantos médicos, con el tema este particular de la mácula no hay mucho qué hacer”, comentó sobre su lesión en el ojo izquierdo.

El integrante de la banda se mostró optimista pese a la situación que le toca atravesar y sostuvo que no es tan grave frente a la pandemia por coronavirus que enfrenta el mundo.

“Es una de las secuelas del ataque, qué bueno, finalmente creo que es como peccata minuta porque estoy vivo, estoy contento, el entorno está, a pesar de que el COVID ya nos arrancó a mucha gente. Pues la encomienda, así como para ti es escalar, escalamos de otra forma, y afortunadamente tenemos una posibilidad enorme de volver a tocar”, comentó.

A principios de este año, Sabo fue atacado por un automovilista que se molestó cuando el músico le pidió al conductor que respetara las líneas peatonales.

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