Exatlón: Rojos revelan el plan de Mati para salvar a Evelyn. (VIDEO)

El Exatlón All Star está más bueno que nunca, pues la competencia cada vez es más intensa y los duelos son más demandantes, sin mencionar la polémica y tensión que se vive en las playas de República Dominicana, principalmente con Mati Álvarez.

La lealtad y la amistad han comenzado a jugar un papel fundamental dentro de la competencia, sobre todo después de los recientes problemas de Mati Álvarez con su equipo, pues tal parece que la atleta no le es del todo fiel a sus compañeros debido a los malos tratos que ha recibido durante todo el trayecto.

Evelyn y Mati se enlazaron con VLA para decirnos qué pasa entre ellas.

Esto ha provocado que la estrategia del equipo rojo haya cambiado, pues ahora cada quien está preocupado por lo que pueda pasarle, dejando de lado el bienestar del grupo y anteponiendo el interés individual.

Por ello, los atletas del Exatlón All Star deberán tener mayor cautela con sus actitudes, ya que los conflictos podrían poner en entredicho su continuidad, pues lo que pase de ahora en adelante será fundamental para descubrir quiénes son los competidores más fuertes y, por ende, los rivales a vencer en la recta final.

Cabe recordar que, no es la primera vez que Mati Álvarez tiene un roce con alguien en el Exatlón All Star, pero si el equipo rojo no logra darle la vuelta a la situación podría meterse en serios problemas, mismos que los harían vulnerables y esto sería perjudicial para sus intereses.

El equipo rojo está molesto con Mati

Dentro del avance del domingo de eliminación pudimos ver que el equipo rojo sigue molesto con Mati Álvarez, ya que los integrantes de este aseguraron que la amistad de ‘Terminator’ con Evelyn Guijarro parece ser más importante que ayudar a su propio equipo.

Esto tiene tensos a los integrantes del equipo rojo; sin embargo, tanto ‘Terminator’ como ‘Sniper’ están conscientes que aceptar u ofrecer su medalla al equipo rival va contras las reglas e incluso contra la lealtad hacia su equipo, pero eso no quita la enorme amistad que existe entre ellas.

“Ni ella la aceptaría, ni yo la ofrecería”, confesó Mati Álvarez.