Exatlón: Ximena Duggan llega al equipo de Conquistadores.

La quinta temporada de Exatlón es una de las más esperadas por parte de los fanáticos. El próximo 16 de agosto, millones de televidentes podrán ser testigos de la nueva edición Guardianes vs Conquistadores.

Los logos rojos y azules, así como las camisetas oficiales ya son una realidad. En esta nueva temporada, los concursantes se enfundarán en épicas playeras para llevarte el mejor espectáculo deportivo.

Una de las preguntas más frecuentes es qué atletas formarán parte de esta edición de Exatlón. Y es que, decenas de personalidades, se darán cita en las tierras de República Dominicana para alcanzar la gloria.

Ximena Duggan es una de las mujeres confirmadas para participar en la quinta temporada de Exatlon, uniéndose al equipo de Conquistadores en el reality show más exigente de la pantalla chica.

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¿Quién es Ximena Duggan, nueva integrante de Exatlón?

Ximena Duggan es una atleta tapatía que destaca por su pasión al parkour y otras actividades al aire libre. La mexicana es amante de presumir su estilo de vida fitness en todas las plataformas digitales, donde además deja ver otros detalles de su vida personal.

La joven, de 27 años, también es una apasionada de la música, ya que toca la batería en un grupo musical llamado I.M YONI.

Además, Duggan participó en la primera edición de Survivor México, donde se quedó con el segundo lugar solo por debajo de Lalo Urbina.

Fue en el reality show de supervivencia, donde la tapatía demostró ser una de las mujeres más fuertes de toda la contienda. Y es que, en cada reto, Ximena presumió su destreza, temple y fuerza.

Ximena Duggan también cuenta con 280 mil seguidores en Instagram, quienes son amantes de su saludable estilo de vida.

La joven atleta ahora llega al equipo de Conquistadores para defender con mucho orgullo y honor la camiseta del equipo azul.

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