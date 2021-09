Exatlón: Ella es la famosa cantante que es mamá de Ximena Duggan.

Nuestra participante Ximena Duggan de Exatlón México, tiene una familia que ha vivido en la música y el medio del espectáculo desde años atrás; por ejemplo, su mamá Sheila Ríos, quien es una cantante famosa.

La progenitora de la deportista es una increíble cantautora que ha pasado por la música pop al ser corista de Maná, la trova y el regional mexicano, género en el que está enfocada actualmente.

Duggan es originaria de Zapopan, Jalisco, y su padre Ulises Calleros también fue manager del cuarteto jaliscience, una de las bandas mexicanas más populares del país.

“Cuando era niña yo acompañaba a mi papá a las giras de Maná y veía sus conciertos y a toda la gente cómo les gritaba, desde ahí yo dije, ‘eso quiero para mí’. Además mi mamá es una gran cantautora y en especial ella es la que más me ha guiado, llevado e impulsado a hacerlo”, dijo Ximena a La Crónica.

“Eso para mí fue una presión, porque darme cuenta que había gente confiando en mí era un logro muy grande y en especial mujeres”, insistió.

Ximena Duggan también ama la música

Ximena Duggan forma parte de un grupo de rock pop integrado por mujeres llamado I.M. YONI, en el cual es baterista.

“La razón por la que I.M. YONI está integrada por puras mujeres porque en la escena no hay muchas mujeres. Incluso, a veces, no nos toman en serio por el simple hecho de ser mujeres. Te dicen ‘ah sí, tienes tu bandita y qué’ o piensan que no somos compositoras y no, somos mujeres y tocamos chin..., por eso es que tratamos de juntarnos con ingenieras de audio, músicas, etc.”, sentenció nuestra atleta.

