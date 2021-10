Exatlón: Duggan tiene claro que es la ‘nueva’ Mati Álvarez.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores inició con la llegada de nuevas energías a las tierras y playas más demandantes. Paulina, Yeye y Briseida sorprendieron en el equipo rojo, mientras que Tanya, Yareli y Karina brillaron en el equipo azul.

En tanto, Ximena Duggan también generó grandes expectativas entre millones de fanáticos de nuestro reality show, ya que la joven baterista fue comparada con la campeona Mati Álvarez.

Sin embargo, Duggy Drummer confesó ante las cámaras de Exatlón sentirse presionada por la comparación con Golden Champion.

“Cuando la gente me pedía estar en Exatlón, me comparaban mucho con Mati, pero obviamente siento mucha presión y no logro encontrar la fórmula para hacerlo bien”, expresó la tapatía para millones de televidentes en casa.

Recordemos que Mati Álvarez se convirtió en una de las máximas leyendas de todas las temporadas de Exatlón, adquiriendo tres trofeos que levantó en República Dominicana.

Ximena Duggan se siente presionada ante la comparación con Terminator, quien es una de las mujeres más fuertes que han pisado el reality show más exigente del planeta.

Ximena Duggan es una de las mujeres favoritas para ganar la quinta temporada de Exatlón

Desde su participación en Survivor México, Ximena Duggan se ganó el corazón de millones de televidentes en casa, quienes fueron testigos de su merecido segundo lugar solo por detrás de Lalo Urbina.

La querida baterista decidió emprender esta nueva aventura llamada Exatlón México con el apoyo de amigos y seres queridos; sin embargo la presión por ser comparada con Mati Álvarez continúa presente.

“No importa cuantas veces lo intentes, lo que importa es que no te rindas”, escribió la atleta de Conquistadores en su cuenta de Instagram .

