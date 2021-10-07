Exatlón: Jahir responde a Macky tras ser señalado. (VIDEO)

Jahir respondió a las declaraciones de Macky, quien lo acusó de asegurar que se ha sometido a tratamientos estéticos en el rostro.

Todo inició cuando Teniente Tiburón defendió a Osirys, quien ha expresado en reiteradas ocasiones su fanatismo por el equipo de Guardianes.

"Es muy fan de todos nosotros y del Exatlón; siento que como ellos son nuevos toman a su favorito de temporadas pasadas, tal es el caso de Chacorta que es más fan del equipo rojo que de los azules. Siento que le empiezan a tirar carrilla ahí", aseguró contundentemente Ocampo.

El clavadista dejó claro que a los integrantes del equipo azul "les cala" que El Faraón de Neza los admire no solo por el reality show más demandante, sino por todo lo que los rojos han hecho de manera individual en sus trayectorias personales como atletas de alto rendimiento.

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Jahir considera que a Macky "le gusta el show"

De acuerdo con Jahir, a Macky "le gusta el show", tanto que incluso él le ha dicho detrás de cámaras que se transforma en el programa.

"Yo pensé que era broma porque todos los azules la neta se estaban riendo. Yo tengo mucha confianza con ella, le digo las cosas de frente, muchas se las he dicho en ceremonia; ella me sacó lo del botox, pero yo lo tomé como broma", sentenció.

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