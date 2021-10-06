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Exatlón: Koke deja atrás las críticas con esta revelación. (VIDEO)

El atleta abrió su corazón por primera ocasión en lo que va de la quinta temporada del reality demandante.

Exatlón

Escrito por: Luis Madrid | Marktube

A lo largo de las siete semanas de competencia en Exatlón México, hemos sido testigos de muchas emociones y algunas polémicas que han marcado el destino de nuestros queridos atletas.

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Uno de ellos es Koke, quien en algunos juegos logró ser el más polémico con sus declaraciones sobre sus compañeros y rivales.

Y es que durante una dinámica el porrista calló a sus oponentes; esto lo llevó a ser duramente criticado en redes sociales.

Koke terminó con las polémicas

Koke abrió su corazón a sus compañeros, quienes quedaron sorprendidos con sus palabras.

Yo recuerdo cuando tenía la edad de 15 años, mi familia estaba pasando por un momento difícil, una situación difícil. Mis amigos y yo nos íbamos a los semáforos a hacer marometas, juntábamos dinero y luego nos íbamos a entrenar

El joven atleta tuvo que dejar muchas cosas que a los jóvenes les gustan; todo con la finalidad de poder ir a las competencias que lo han llevado a ser muy reconocido en su deporte.

No puse frontera, no puse pretextos, todo era ir a la competencia sí o sí

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Sin duda, el gimnasta es uno de los preferidos por los millones de fans de Exatlón México para llegar a la gran final; además tiene toda la pinta para ser una de las nuevas leyendas del reality deportivo más exigente de la televisión mexicana.

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