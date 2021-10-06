Exatlón: Koke deja atrás las críticas con esta revelación. (VIDEO)

A lo largo de las siete semanas de competencia en Exatlón México, hemos sido testigos de muchas emociones y algunas polémicas que han marcado el destino de nuestros queridos atletas.

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Uno de ellos es Koke, quien en algunos juegos logró ser el más polémico con sus declaraciones sobre sus compañeros y rivales.

Y es que durante una dinámica el porrista calló a sus oponentes; esto lo llevó a ser duramente criticado en redes sociales.

Koke terminó con las polémicas

Koke abrió su corazón a sus compañeros, quienes quedaron sorprendidos con sus palabras.

Yo recuerdo cuando tenía la edad de 15 años, mi familia estaba pasando por un momento difícil, una situación difícil. Mis amigos y yo nos íbamos a los semáforos a hacer marometas, juntábamos dinero y luego nos íbamos a entrenar

El joven atleta tuvo que dejar muchas cosas que a los jóvenes les gustan; todo con la finalidad de poder ir a las competencias que lo han llevado a ser muy reconocido en su deporte.

No puse frontera, no puse pretextos, todo era ir a la competencia sí o sí

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Sin duda, el gimnasta es uno de los preferidos por los millones de fans de Exatlón México para llegar a la gran final; además tiene toda la pinta para ser una de las nuevas leyendas del reality deportivo más exigente de la televisión mexicana.

