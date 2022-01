Exatlón: Yusef es eliminado en el día de su cumpleaños.

A pesar de haber festejado su cumpleaños número 30 dentro de Exatlón , Yusef fue eliminado del reality show más demandante este 7 de enero de 2022.

La aventura terminó para el León Libanés, luego de que Koke decidiera enviarlo al Duelo de Eliminación junto con Uriel. A ambos se les sumó Ramiro, quien obtuvo más manos levantadas en una votación hecha por los Conquistadores.

Yusef estaba seguro de que no sería expulsado, pero sus tiros no fueron muy buenos y eso le afectó muchísimo.

Yusef no quería irse de Exatlón

Yusef no quería irse de Exatlón, pero en su plática final que tuvo con Antonio Rosique, confesó que Dios lo ayudó a recuperarse de Covid-19 y también a irse del reality show porque tiene una mejor misión para él.

“Antonio, siento todo, ahorita tengo tristeza, no me quería ir, pero también antes de competir, tú sabes que yo suelo tener una conversación con Dios muy cercana y te voy a confesar algo: cuando tuve que caer al hospital yo estaba terco que quería venir y mi mamá me dijo ‘ya entiende’”, le contó a Rosique.

León Libanés le dijo a Dios que quería inspirar con su fortaleza y ganas de superar las secuelas de la enfermedad, inflando globos, soplando popotes y entrenando arduamente para poder cumplir su sueño.

