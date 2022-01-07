Exatlón: La Bestia habla de la supuesta maldición en el equipo rojo.

Las últimas semanas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores llegaron a las tierras y playas más exigentes de la televisión. Rojos y azules vivieron una temporada llena de pruebas y grandes retos, pero solo algunos tendrán un lugar en la Gran Final.

Sin embargo, David Juárez La Bestia asegura que el equipo rojo es víctima de una maldición a lo largo de las cinco temporadas de Exatlón.

El atleta revela que rumbo a la Gran Final de Exatlón, el equipo rojo podría perder a un atleta inesperado.

“Los rojos tienen una maldición y es que siempre se les va una persona inesperada. Siento que podrían sacar a Pau por la maldición…”, expresó David Juárez en el avance de Exatlón.

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A lo largo de todas las ediciones, los rojos han perdido a atletas como Gloria Murillo, Pamela Verdirame, Patrick Loliger, Mau Wow y más.

Por su parte, Paulina tiene claro que los Guardianes van a ganar el Duelo de la Supervivencia y así eliminar a un integrante del equipo azul.

Realmente siento que podemos sacar esta supervivencia…

Exatlón: ALL STAR reunirá a los mejores atletas

Exatlón: ALL STAR inicia el lunes 31 de enero por nuestra señal de Azteca UNO, donde se reunirán los mejores hombres y mujeres de todas las temporadas.

Entre los atletas confirmados se encuentran Heliud Pulido, Pato Araujo, Aristeo Cázares y Mati Álvarez.

Mientras que el equipo azul unirá a sus filas a Javi Márquez, Evelyn Guijarro y el campeón de la primera temporada, Ernesto Cázares.

La invitación está abierta para los finalistas y campeones de todas las temporadas. Exatlón: Guardianes vs Conquistadores no será la excepción, pues los atletas rojos y azules buscan un lugar en la sexta temporada.

No te pierdas Exatlón: Guardianes vs Conquistadores esta noche a las 7:30 de la noche por Azteca UNO.

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