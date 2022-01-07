Exatlón: La Bestia habla de la supuesta maldición en el equipo rojo.
David Juárez La Bestia asegura que el equipo rojo podría sufrir la eliminación de un atleta, pues existe una maldición en Exatlón.
Las últimas semanas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores llegaron a las tierras y playas más exigentes de la televisión. Rojos y azules vivieron una temporada llena de pruebas y grandes retos, pero solo algunos tendrán un lugar en la Gran Final.
Sin embargo, David Juárez La Bestia asegura que el equipo rojo es víctima de una maldición a lo largo de las cinco temporadas de Exatlón.
El atleta revela que rumbo a la Gran Final de Exatlón, el equipo rojo podría perder a un atleta inesperado.
“Los rojos tienen una maldición y es que siempre se les va una persona inesperada. Siento que podrían sacar a Pau por la maldición…”, expresó David Juárez en el avance de Exatlón.
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A lo largo de todas las ediciones, los rojos han perdido a atletas como Gloria Murillo, Pamela Verdirame, Patrick Loliger, Mau Wow y más.
Por su parte, Paulina tiene claro que los Guardianes van a ganar el Duelo de la Supervivencia y así eliminar a un integrante del equipo azul.
Realmente siento que podemos sacar esta supervivencia…
Exatlón: ALL STAR reunirá a los mejores atletas
Exatlón: ALL STAR inicia el lunes 31 de enero por nuestra señal de Azteca UNO, donde se reunirán los mejores hombres y mujeres de todas las temporadas.
Entre los atletas confirmados se encuentran Heliud Pulido, Pato Araujo, Aristeo Cázares y Mati Álvarez.
Mientras que el equipo azul unirá a sus filas a Javi Márquez, Evelyn Guijarro y el campeón de la primera temporada, Ernesto Cázares.
La invitación está abierta para los finalistas y campeones de todas las temporadas. Exatlón: Guardianes vs Conquistadores no será la excepción, pues los atletas rojos y azules buscan un lugar en la sexta temporada.
No te pierdas Exatlón: Guardianes vs Conquistadores esta noche a las 7:30 de la noche por Azteca UNO.
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