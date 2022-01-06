Exatlón: Koke sufre aparatosa caída de cara a la Gran Final.

Exatlón se encuentra en la recta final, y en las últimas semanas, la competencia entre Guardianes y Conquistadores ha logrado superar las expectativas de todos, pues nadie se quiere quedar fuera de la semana más importante de nuestro reality.

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El gran nivel que han demostrado los atletas es sorprendente, pero eso los pone en riesgo, ya que competir a ese nivel los expone a sufrir desgastes y lesiones.

El gran momento de Guardianes en Exatlón

Después de ganar 10-8 en la Batalla Colosal, el conjunto de Guardianes vivirá esta noche el evento prometido con pasarela, modelaje y fiesta.

Y es que, a diferencia de otros premios, la actividad que podremos observar este jueves en Exatlón consiste en poner manos a la obra y crear diseños que resalten la actitud de los atletas. Al final, la pasarela incluirá calificaciones e incluso una gran fiesta donde todos disfrutarán del encuentro.

Batalla por la Fortaleza en Exatlón México

Esta noche, Guardianes y Conquistadores pelearán por la Fortaleza, estancia que actualmente se mantiene en el equipo azul y que es de suma importancia para ambos equipos de cara a la Gran Final de Exatlón.

El fuerte accidente de Koke

Finalmente, las alarmas del reality se vuelven a encender, ya que Koke de Conquistadores sufre una aparatosa caída en el Circuito del Submarino. En el avance de Exatlón de esta noche se puede ver a los atletas preocupados por su compañero del equipo azul.

En las imágenes se observa que dicho competidor, no logra sujetarse de manera adecuada y desciende por el obstáculo que le impide continuar; todo parece indicar que las complicaciones de su caída podrían poner en riesgo su participación en la Gran Final de Exatlón.

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