Estos son los mejores memes que dejó la pasarela de moda en Exatlón.

Los Guardianes regalaron a sus seguidores un excelente capítulo con su pasarela de moda en Exatlón que inspiró a los tuiteros a crear variados y divertidos memes.

Fue el equipo rojo, quien pasó una noche inigualable diseñando su ropa para el Fashion Show Rojo, donde desfilaron y explicaron sus creaciones. Sin duda alguna, fue un premio que les encantó a los atletas del reality show más demandante.

Lo preciosas que se veían todas las guardianas hoy🥺❤️#MedallaYFortaleza pic.twitter.com/FpmpFonaGv — 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒂 ✨ (@NailaRoja10) January 7, 2022

Entre luces, maquillaje, telas, accesorios, pinturas, espejos y más, los integrantes de Guardianes desataron su creatividad para darse a la tarea de ofrecer increíbles outfits para sus fans desde nuestras playas y tierras de República Dominicana.

Lo Espectacular qué se hubiera visto Macky en esa Pasarela💫



SOL ALL STAR

HECHICERO INQUEBRANTABLE#MedallaYFortaleza pic.twitter.com/DBfqUR1AhB — AlejandraPuente (@AleKika25) January 7, 2022

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Atletas se llevan los reflectores con su creatividad en Exatlón

Los outfits del Fashion Show Rojo fueron muy variados, pero muy creativos porque fueron diseñados por los propios atletas. Jair Cervantes presentó unas bermudas oscuras con una playera blanca con tonos rosas y un sombrero tipo bucket a juego. Este look tenía inspiración en los reguetoneros.

Por su parte, Antonio González consideró el desfile como una actividad recreativa para divertirse con sus compañeros rojos. El deportista usó una unicapa en color negro que dejaba ver parte de sus piernas y la anchura de su torso por su musculatura.

En cuanto a las mujeres, Daniela Reza usó un top en forma de moño color blanco con tonos negros y una falda vaporosa del mismo tono con la que se veía muy glamurosa.

Zudickey Rodríguez usó un crop top con una falda larga con dos cortes frontales que dejaban ver sus trabajadas piernas. El conjunto era en tono naranja fluorescente y lo combinó perfectamente con zapatillas en color plata.

Todos los concursantes se dieron a la tarea de calificar el atuendo del resto de sus compañeros, haciendo más divertida una de las últimas noches de Exatlón México.

Ok pero Heber y su sonrisa amo verlo así #MedallaYFortaleza pic.twitter.com/RYdp33pFZR — Princess m.m (@Princes60660245) January 7, 2022

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