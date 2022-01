Exatlón: Zudikey recuerda el accidente que cambió su vida.

Zudikey Rodríguez es una de las atletas más queridas de Exatlón, pues aunque nunca ha logrado llegar a la final, tampoco ha sido eliminada.

La velocista abrió su corazón y recordó uno de los momentos que marcó su vida para siempre y que relaciona con las cosas que llegan a suceder dentro de las playas de Exatlón .

“Estaba pensando en tantas cosas que han pasado en mi vida y que vienen a pasar aquí, en este equipo. Justamente estaba pensando y recordando que hace ya un tiempecito, tuve una alegría inmensa al poder clasificar a mis primeros Juegos Olímpicos en el 2008, donde anterior a todo esto me pasaron muchas cosas”, contó.

Zudikey recuerda todo lo que pasó para llegar a los Olímpicos

El camino de nuestra líder roja fue complicado para lograr su objetivo de estar en unos Juegos Olímpicos, incluso estuvo cerca de quedar fuera.

“Una de ellas, es que tuve un accidente automovilístico muy fuerte, donde no llevaba el cinturón de seguridad por desgracia, un error bastante grande. Me impacté sobre un muro de contención, tenía muchos golpes, también volé la mitad de mi rostro, la piel, no tenía ceja, no tenía pestaña, pero lo más grave fueron mis rodillas, porque yo me dedico al deporte…", narró.





Las complicaciones del accidente llevaron a Zudikey al hospital, donde tuvo que ser sometida a una cirugía que cambió todo para siempre.

“Se toma la decisión de operarme en diciembre, antes de los Juegos Olímpicos, estábamos muy preocupados mi entrenador y yo. No tenía nada de fuerza, me adelgazaron muchísimo las piernas, se perdió totalmente el músculo, pero empezamos a fortalecer y cuando menos lo esperé me dice mi entrenador: ‘necesito que corras’. Salgo a correr y la sorpresa que me doy, es que las rodillas responden, todo fue muy inesperado y lindo”, concluyó.