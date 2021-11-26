ZUDIKEY RODRÍGUEZ

Edad: 34 años.

Fecha de Nacimiento: 14 de marzo de 1987.

Estado de México.

Disciplina: Atletismo.

- Originaria de Valle de Bravo, Estado de México.

- Es velocista.

- Multimedallista en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos e Iberoamericanos.

- Campeona de los juegos Centroamericanos y del Caribe en 400 mts con vallas.

- Perteneció al equipo rojo en la segunda temporada de Exatlón.

- Su salida de la competencia se debió a una lesión en el tobillo.

- Perteneció al equipo rojo en Exatlón Titanes vs. Héroes.

- Finalista de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.