ZUDIKEY RODRÍGUEZ
Guardianes | Exatlón
Edad: 34 años.
Fecha de Nacimiento: 14 de marzo de 1987.
Estado de México.
Disciplina: Atletismo.
- Originaria de Valle de Bravo, Estado de México.
- Es velocista.
- Multimedallista en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos e Iberoamericanos.
- Campeona de los juegos Centroamericanos y del Caribe en 400 mts con vallas.
- Perteneció al equipo rojo en la segunda temporada de Exatlón.
- Su salida de la competencia se debió a una lesión en el tobillo.
- Perteneció al equipo rojo en Exatlón Titanes vs. Héroes.
- Finalista de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.