Exatlón México | “Mi venganza cobra venganza": Adrián Leo detalla que pudo hacer su venganza contra Heliud Pulido
Adrián Leo detalla que obtuvo la venganza contra Heliud Pulido, quienes han tenido roces constantes en los diversos circuitos de Exatlón México Décima Temporada
Por un lado, Adrián Leo detalló que pudo cumplir su venganza contra Heliud Pulido, con quien han tenido fuertes roces en los circuitos. Por otra parte, Heliud Pulido castiga el comportamiento de Adrián al gritarle “siéntate”. El Equipo Rojo y el Equipo Azul le dan la bienvenida a las atletas que se integraron a Exatlón México.