Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | “No te voy a mentir, soy una persona muy sensible": Jerry Lizárraga se sincera frente a todos sobre la falta de puntos para el Equipo Rojo

Frente a Antonio Rosique y a los atletas de Exatlón México, Jerry Lizárraga se sincera al mencionar que a llorado de frustración, pero que seguirá adelante

¡No se queda callado! Frente a todos, Jerry Lizárraga detalla que en varios momentos ha llorado de enojo al ver que en el Equipo Rojo no ha tenido el desempeño que desean, pero eso no lo detiene a seguir luchando y esforzándose para obtener los mejores puntos en Exatlón México.

Tags relacionados
Zona de Peligro Exatlón México Décima Temporada

Videos