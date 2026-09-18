Exatlón México | “No te voy a mentir, soy una persona muy sensible": Jerry Lizárraga se sincera frente a todos sobre la falta de puntos para el Equipo Rojo
Frente a Antonio Rosique y a los atletas de Exatlón México, Jerry Lizárraga se sincera al mencionar que a llorado de frustración, pero que seguirá adelante
¡No se queda callado! Frente a todos, Jerry Lizárraga detalla que en varios momentos ha llorado de enojo al ver que en el Equipo Rojo no ha tenido el desempeño que desean, pero eso no lo detiene a seguir luchando y esforzándose para obtener los mejores puntos en Exatlón México.