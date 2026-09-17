En El Otro Lado de los Realities descubren lo que Valery Carranza nunca olvida de Exatlón México
La atleta recuerda los momentos que marcaron su aventura.
Valery Carranza comparte detalles de su paso por Exatlón México y recuerda algunos de los momentos que marcaron su experiencia dentro de la competencia. La atleta, quien ha participado en distintas ediciones del reality, habla sobre lo que significó enfrentar este reto y las experiencias que quedaron como parte de una etapa importante de su trayectoria deportiva.