“Corran la voz": Kunno sorprende a los Granjeros con esta IMPORTANTE noticia en La Granja VIP (VIDEO)

Kunno sorprendió a los habitantes de La Granja VIP con una importante llamada de atención en. El creador de contenido pidió la colaboración de todos con una clara orden: “Corran la voz”, para resaltar la urgencia de separar estrictamente los residuos en orgánicos e inorgánicos, exigir el vaciado de líquidos y cuidar la limpieza del lugar.