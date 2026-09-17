Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Corran la voz": Kunno sorprende a los Granjeros con esta IMPORTANTE noticia en La Granja VIP (VIDEO)

El creador de cotenido habló fuerte y claro delante de todos los Granjeros.

Kunno sorprendió a los habitantes de La Granja VIP con una importante llamada de atención en. El creador de contenido pidió la colaboración de todos con una clara orden: Corran la voz”, para resaltar la urgencia de separar estrictamente los residuos en orgánicos e inorgánicos, exigir el vaciado de líquidos y cuidar la limpieza del lugar.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada La Granja VIP 24/7

Videos