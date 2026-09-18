Exatlón México | “No salió como pensé": Emilio Rodríguez cae en la Zona de Peligro, se mantiene tranquilo ante su mal día
Emilio Rodríguez acepta que se encuentra posicionado en el Duelo de Eliminación, por lo que detalla que se encuentra listo para enfrentarse en Exatlón México
En un inicio Emilio pensó que lograría vencer a Fernando del Equipo Azul, pero su exceso de confianza le resultó contraproducente, pero se mantiene tranquilo ante el Duelo de Eliminación, por lo que no le preocupa con quién se pueda enfrentar.