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Exatlón México 2024
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Exatlón México | Once atletas se enfrentan en la Zona de Peligro para no entrar al Duelo de Eliminación del domingo

Once atletas de Exatlón México se enfrentarán en la Zona de Peligro, donde los vencedores se van a salvar de formar parte del Duelo de Eliminación

Los atletas de alto rendimiento se enfrentan a la Zona de Peligro, en el que once de ellos se enfrentan para no entrar al Duelo de Eliminación. Sin embargo; Adrián Leo se mantiene a salvo de la zona del peligro por tener el mejor desempeño de la semana en Exatlón México.

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