Alejandro “Doberman” Aguilera revela el duro golpe económico que sufrió su familia en Exatlón México

Alejandro Aguilera, conocido como “Doberman” en Exatlón México, abrió su corazón durante el reality deportivo al hablar de la situación que vive en la actualidad con su familia. El atleta relató que sus padres apostaron todo su dinero en un restaurante que desafortunadamente no salió adelante. El lugar tuvo que cerrar, lo que provocó severas consecuencias económicas; estas fueron tan fuertes que sus tres hermanos menores tuvieron que dejar temporalmente la preparatoria y la universidad. Ahora, él se siente mal por tener que abandonarlos para buscar su sueño, el cual espera que pronto le permita ayudar a su familia, aunque por ahora estén molestos de que se fue.

También te puede interesar: Medalla Femenil en Exatlón México: La competidora que asegura una vida extra hoy 28 de octubre

¿Qué pasó con el restaurante en el que invirtieron sus padres?

Durante Exatlón México, Doberman relató a las cámaras que sus padres pusieron un negocio en el que invirtieron muchísimo dinero. Desafortunadamente, no funcionó y su familia atravesó un muy complicado momento económico, el cual obligó a varios miembros de su familia a abandonar lo que hacían para construir un futuro.

Exatlón México: Doberman rompe en llanto y revela doloroso momento que sufrió fuera de Exatlón México

¿Cómo afectó la crisis económica a sus hermanos?

Lo que más le dolió a Alejandro Aguilera es que dos de sus hermanos tuvieron que abandonar el sueño de ir a la universidad y otro de estudiar la preparatoria. Por si fuera poco, esto provocó que perdieran sus becas, lo cual hace todo aún más complicado. Doberman se sintió mal por no poder hacer nada como hermano mayor y ahora espera que cumplir su sueño le permita ayudar a toda la familia.

También te puede interesar: Link para ver EN VIVO y GRATIS Exatlón México

¿Por qué Doberman habló de su historia en Exatlón México?

Alejandro piensa que los problemas que dejó en casa, el dolor de abandonarlos en un momento tan complicado para todos ellos, le nubla la mente y le complica poder recuperarse, afectando su rendimiento. Afortunadamente, Leo se dio cuenta de eso y habló con él para motivarlo y recordarle que es por eso que debe esforzarse aún más.