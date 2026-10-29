ÚLTIMA HORA: Ya puedes VOTAR para salvar a un NOMINADO de La Granja VIP, luego de La Asamblea de HOY, 28 de octubre

La incertidumbre, roces, disgustos y estrategias cada vez se hacen más evidente dentro de La Granja VIP Segunda Temporada por lo que este miércoles 28 de octubre después de La Asamblea se abrieron las votaciones para que el público apoye sus Granjeros favoritos y los ayude a permanecer en la competencia. Sin embargo, la lista de nominados todavía no será definida pues durante el resto de la semana con las dinámicas del Jueves del Juego de la Salvación y Viernes de Traición podría cambiar el destino de alguno de los Granjeros.

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Después de concluir el cara a cara la tabla de nominados queda hasta el momento conformada por Rafael Mercadante, Natalia Alcocer, Niurka, Kevyn Contreras "Bicolor", Pablo Montero y Julio Camejo por lo que desde este momento el público ya puede empezar a repartir los votos y apoyar a su favorito para salvarlo de la eliminación.

¿Cómo VOTAR en La Granja VIP paso por paso para salvar a tu Granjero favorito?

Una vez que se dan a conocer los nombres de los Granjeros nominados al concluir La Asamblea se abren inmediatamente las votaciones para que el público pueda emitir sus votos y ayudarle a su participante favorito a permanecer una semana más dentro de La Granja VIP por lo que es necesario ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP el cual puedes encontrar en el sitio web de Azteca UNO o mediante la Aplicación de TV Azteca EN VIVO, buscar la sección de La Granja VIP y después hallar en la parte superior “VOTACIONES” o puedes ingresar de manera directa y fácil DANDO CLICK AQUÍ.

Una vez que hayas ingresado al sitio solo deberás seguir los siguientes pasos:

1.- Revisar la lista de nominados y buscar el nombre de tu Granjero favorito

2.- Selecciona al participante al que quieres apoyar a lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10 y esos mismo se dan a una sola persona o puedes repartirlos entre varios, siempre y cuando de un total de 10 votos.

3.- Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados y concluiste el proceso. Una vez que terminaste existe otra oportunidad de obtener más puntos.

4.- Una de las opciones consiste que al terminar la votación aparece un mensaje que dice “VOTOS EXTRAS”, ahí solo necesitas registrarte en la plataforma, llenando encuestas o mediante la visualización de videos dentro de la plataforma.

Por ello, si quieres apoyar a uno de los nominados, lo recomendable es ingresar con anticipación y revisar qué opciones están habilitadas en ese momento para incrementar los votos.

¿Cuándo se define la tabla de nominados final de la semana 8?

Como lo mencionamos al inicio de la nota, aunque La Asamblea de este miércoles permite conocer a los Granjeros que se suman a la placa, todavía habrá dos dinámicas capaces de modificar la tabla de nominados definitiva.

Este jueves 29 de octubre se realizará el Juego de Salvación, en el que los nominados competirán para salir de la zona de riesgo. Quien gane dejará la tabla y obtendrá la ventaja para participar en La Traición.

Posteriormente, el viernes 30 de octubre se llevará a cabo La Traición donde el ganador podrá salvar a otro nominado, pero tendrá que colocar a un compañero en su lugar y con este movimiento queda definida la tabla final de nominados de la semana 8.

¿Qué pasa con los votos de quienes se salvan el jueves y viernes?

Una de las dudas más frecuentes entre los seguidores es qué sucede con los votos acumulados cuando un participante abandona la placa.

De acuerdo con la mecánica, los votos del Granjero que gana La Salvación y de la persona que posteriormente sea salvada durante La Traición se transfieren al participante que ocupa su lugar en la nominación. De esta manera, el nuevo integrante de la placa no queda en desventaja frente a sus compañeros, quienes pudieron recibir votos desde el miércoles.