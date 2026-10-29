Horóscopo de hoy jueves 29 de octubre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 29 de octubre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 26 de octubre de 2026

Hoy, jueves 29 de octubre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna Menguante te invita a soltar preocupaciones y concentrarte en lo verdaderamente importante. Evita las discusiones impulsivas y controla los gastos innecesarios.

: la Luna Menguante te invita a soltar preocupaciones y concentrarte en lo verdaderamente importante. Evita las discusiones impulsivas y controla los gastos innecesarios. Tauro : el jueves será ideal para recuperar la calma y disfrutar de actividades sencillas. Una conversación afectuosa fortalecerá tus vínculos y revisar tus cuentas te dará mayor seguridad.

: el jueves será ideal para recuperar la calma y disfrutar de actividades sencillas. Una conversación afectuosa fortalecerá tus vínculos y revisar tus cuentas te dará mayor seguridad. Géminis : aprovecha la jornada para cerrar asuntos pendientes y reducir las distracciones. Escucha a alguien especial y analiza con prudencia cualquier propuesta económica.

: aprovecha la jornada para cerrar asuntos pendientes y reducir las distracciones. Escucha a alguien especial y analiza con prudencia cualquier propuesta económica. Cáncer : la Luna Menguante favorece la introspección y te ayuda a reconocer qué situaciones necesitas dejar atrás. Dedica tiempo al descanso y evita comprometer recursos por presión de otras personas.

: la Luna Menguante favorece la introspección y te ayuda a reconocer qué situaciones necesitas dejar atrás. Dedica tiempo al descanso y evita comprometer recursos por presión de otras personas. Leo : una charla con tus amistades puede ofrecerte una perspectiva diferente sobre un asunto personal. Organiza tus responsabilidades, reserva momentos para desconectar y modera los gastos recreativos.

: una charla con tus amistades puede ofrecerte una perspectiva diferente sobre un asunto personal. Organiza tus responsabilidades, reserva momentos para desconectar y modera los gastos recreativos. Virgo : el jueves te invita a revisar tus prioridades y corregir pequeños errores en tus planes. La paciencia mejorará tus relaciones y una buena organización económica te permitirá avanzar con confianza.

: el jueves te invita a revisar tus prioridades y corregir pequeños errores en tus planes. La paciencia mejorará tus relaciones y una buena organización económica te permitirá avanzar con confianza. Libra : la Luna Menguante favorece el cierre de etapas y la liberación de tensiones acumuladas. Habla con sinceridad sobre lo que sientes y evita tomar decisiones financieras precipitadas.

: la Luna Menguante favorece el cierre de etapas y la liberación de tensiones acumuladas. Habla con sinceridad sobre lo que sientes y evita tomar decisiones financieras precipitadas. Escorpio : será un buen momento para ordenar tus compromisos y dedicar energía a lo que realmente deseas construir. Un gesto de cariño fortalecerá una relación y revisar tus pagos evitará sorpresas.

: será un buen momento para ordenar tus compromisos y dedicar energía a lo que realmente deseas construir. Un gesto de cariño fortalecerá una relación y revisar tus pagos evitará sorpresas. Sagitario : la jornada te anima a reducir el ritmo y recuperar el equilibrio entre tus obligaciones y tu tiempo libre. Una conversación sincera puede aclarar sentimientos, mientras que planificar tus compras te ayudará a mantener el control.

: la jornada te anima a reducir el ritmo y recuperar el equilibrio entre tus obligaciones y tu tiempo libre. Una conversación sincera puede aclarar sentimientos, mientras que planificar tus compras te ayudará a mantener el control. Capricornio : la Luna Menguante te invita a desprenderte de hábitos que dificultan tu tranquilidad. Busca acuerdos familiares con paciencia y prioriza los gastos esenciales.

: la Luna Menguante te invita a desprenderte de hábitos que dificultan tu tranquilidad. Busca acuerdos familiares con paciencia y prioriza los gastos esenciales. Acuario : una idea creativa puede ayudarte a encontrar una solución práctica a un problema reciente. Comparte tus inquietudes con alguien de confianza y evita comprometer dinero sin revisar las condiciones.

: una idea creativa puede ayudarte a encontrar una solución práctica a un problema reciente. Comparte tus inquietudes con alguien de confianza y evita comprometer dinero sin revisar las condiciones. Piscis: la Luna Menguante favorece la reflexión y la necesidad de cerrar asuntos emocionales pendientes. Escucha tus necesidades, fortalece los vínculos sinceros y organiza tus recursos con prudencia.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: