La Granja VIP: Lista de NOMINADOS de HOY, 28 de octubre, tras votaciones de La Asamblea entre Granjeros

Es oficial, este Miércoles 28 de octubre durante La Asamblea de La Granja VIP, más Granjeros pasan a ser parte de la Tabla de Nominación, misma en la que, hasta el momento, la integran: Niurka, Rafa Mercadante, Natalia Alcocer, Kevyn "Bicolor" Contreras, Julio Camejo y Pablo Montero. Por ahora, cada uno de ellos está en riesgo de salir de la competencia, pero será en el transcurso de la semana y el domingo en la Gala de Eliminación que su destino en el reality se decida.

La Granja VIP: ¿Por qué en la semana 8 hay más nominados?

En la semana 8 está sucediendo algo poco común en La Granja VIP, que haya un nominado más. Esto se debe a que el pasado domingo durante la Gala de Eliminación, Mario “Mono” Osuna ganó el Poder de la Herradura, un beneficio que consistió en hacer una nominación directa a uno de sus compañeros. El Granjero nominó a Natalia Alcocer, por lo que ahora está en riesgo de quedar fuera de la competencia. Esto ha generado más tensiones dentro de La Granja VIP así como cada una de las estrategias realizadas por “La Resistencia” y “Los Disfuncionales”.

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La Granja VIP: ¿Cuántos nominados hay de "La Resistencia" y "Los Disfuncionales"?

Luego de que se llevara a cabo La Asamblea de La Granja VIP este miércoles 28 de octubre, los Granjeros que se encuentran nominados de “La Resistencia” son “xxxx” mientras que de “Los Disfuncionales” se hayan Niurka, Natalia Alcocer y Rafa Mercadante. Cada uno de ellos está en riesgo de quedar fuera de la competencia, por el momento. Te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarte de lo que ocurra con cada uno de ellos dentro de la competencia.

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La Granja VIP: "Los Disfuncionales" están en aprietos en la semana 8

“Los Disfuncionales”, el equipo de La Granja VIP conformado por Niurka Marcos, Kevyn Contreras “Bicolor”, Natalia Alcocer, Julio Camejo, Rafa Mercadante, Pablo Montero e Ivonne Montero ha sufrido algunas complicaciones durante la semana 8 luego de que el pasado lunes quedaran bloqueados de la capatacia además de que algunos de sus integrantes integren la Tabla de Nominación. Aunado a esto, este miércoles las tensiones entre Niurka Marcos e Ivonne Montero crecieron luego de que tuvieran un conflicto en la mañana, hecho que derivó en una fuerte discusión e insultos.