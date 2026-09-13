“Me duele mucho que se haya muerto": Azalia recibe DOLOROSA noticia durante La Granja VIP

Este domingo 13 de septiembre la Granjera Azalia Ojeda recibió la lamentable noticia de que su perrita falleció, hecho que la hizo romper en llanto. Compartió que convivió 12 años con su mascota, misma que padecía problemas del corazón y a quién rescató de la basura. Azalia recibió el apoyo de parte de algunos de sus compeñeros y mostró un momento vulnerable ya que su mascota representaba un lugar sumamente importante en su vida.