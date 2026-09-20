Exatlón México | “No vas a llegar Pato": Alexis Vargas reta a Pato Araujo, y entre todos se hacen de palabras
¡La pelea continua! Ahora Alexis Vargas reta a Pato Araujo, diciendo que no podría aguantarle una carrera, hay más fricciones entre ellos en Exatlón México
Las fricciones entre ambos equipos parece crecer, después del pleito entre Emilio y Leo, ahora es protagonizado por Alexis Vargas y Pato Araujo al final del circuito del Duelo de Supervivencia. Revive qué pasó entre ellos y qué se dijeron en Exatlón México.