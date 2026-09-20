Exatlón México | Duelo de Supervivencia, el Equipo Rojo buscará que otro de sus atletas no se vaya al Duelo de Eliminación; ¿Qué pasará?
¡Impactante! Se disputa el Duelo de Supervivencia, donde se detallará de qué equipo se irá al Duelo de Eliminación con los demás en Exatlón México
¡Mucho temor! Se realiza el Duelo de Supervivencia IV, en el que se va a definir quién se va al Duelo de Eliminación, en especial cuando los hombres se encuentran en riesgo. Además revive los pleitos que se vivieron en el circuito de Exatlón México.