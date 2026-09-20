Exatlón México | De los empujones a los pleitos, Emilio y Leo se hacen de palabras en el circuito de Duelo de Supervivencia
¡Los pleitos crecen! Emilio y Leo se hacen de palabras al empujarse entre ellos en el Duelo de Supervivencia en Exatlón México. Descubre qué pasó entre ellos
¡El pleito se calienta! Por unos empujones Emilio y Leo se hacen de palabras, causando que otros atletas tengan que intervenir para que la pelea no crezca a mayores, una situación que se ve desde la primera semana y parece que no disminuye en Exatlón México.