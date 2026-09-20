Exatlón México | Programa Completo del domingo 20 de septiembre del 2026 | Cuarto eliminado del reality deportivo
Hoy es un gran momento, en Exatlón México se vive el Duelo de Eliminación, donde se conocerá quién es el cuarto atleta eliminado del reality deportivo
Los atletas darán su mejor esfuerzo para poder mantenerse en el reality deportivo, en especial cuando hoy se dará a conocer quién se va al Duelo de Eliminación, en un riesgo inminente de ser eliminado. Además no olvides revivir todos los pleitos fuertes que ocurrieron, una enemistad que día a día parece crecer. Revive todo lo que pasó en Exatlón México del 20 de septiembre.