Exatlón México | Programa Completo del domingo 20 de septiembre del 2026 | Cuarto eliminado del reality deportivo

Los atletas darán su mejor esfuerzo para poder mantenerse en el reality deportivo, en especial cuando hoy se dará a conocer quién se va al Duelo de Eliminación, en un riesgo inminente de ser eliminado. Además no olvides revivir todos los pleitos fuertes que ocurrieron, una enemistad que día a día parece crecer. Revive todo lo que pasó en Exatlón México del 20 de septiembre.