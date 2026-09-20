Exatlón México | ¿Quién se va? En el Duelo de Eliminación se enfrentan 5 pero uno se mantiene en el reality deportivo
¡Inicia el Duelo de Eliminación! Por lo que 5 atletas se van al Duelo de Eliminación, descubre quiénes están en riesgo y el desenlace de Exatlón México
¡Uno se despide definitivamente! En el Duelo de Eliminación un atleta se va del reality deportivo, aunque la mayoría de ellos son del Equipo Rojo, alguien del Equipo Azul se integrará. No te pierdas todo lo que pasó en el circuito de Exatlón México