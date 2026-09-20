Exatlón México | Irvin Villatoro se despide entre lágrimas de todos al ser eliminado en el Duelo de Eliminación, una salida inesperada para muchos

Irvin Villatoro quien fue el refuerzo de Erick Segura al ser eliminado, en su otra oportunidad para ser el vencedor, ahora se convierte en el cuarto eliminado de Exatlón México Décima Temporada. Te dejamos el último circuito que hizo y cómo fue su salida. Compartiendo que antes de su salida, sufrió una terrible enfermedad que le perjudicó en su movilidad, pero al conocer la posibilidad de regresar, él hizo lo posible por ponerse al nivel de sus colegas. Descubre qué fue lo que comentó.