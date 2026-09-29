¡Tremenda caída! ¿Qué le pasó a Alexis Vargas hoy en Exatlón México?

Alexis Vargas sufrió una aparatosa caída durante la batalla por la Villa 360 de Exatlón México este lunes 28 de septiembre, después de resbalar en uno de los obstáculos. El Atleta del Equipo Azul preocupó por quedar momentáneamente atrapado con una pierna entre los obstáculos y otra sobre la estructura. Por la posición que tomó, sus compañeros de equipo se preocuparon. Afortunadamente, los médicos lo revisaron y determinaron que podía continuar con la carrera. Fue así como Alexis regresó al circuito y terminó ganándole a Aristeo Cázares en esa carrera.

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¿Qué le pasó a Alexis Vargas en Exatlón México?

La caída ocurrió mientras Alexis recorría uno de los obstáculos del circuito por la Villa 360 mientras competía con Aristeo. Rosique confirmó que la superficie donde corrió se encontraba mojada, provocando que él resbalara de esa forma. Esto provocó que una de sus piernas se fuera hacia el espacio que había entre dos estructuras y la otra quedara arriba.

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¿Después de la caída se confirmó que Alexis se lesionó?

Sin duda, la caída generó preocupación. Los médicos acudieron de inmediato para hacerle una revisión, determinando que Alexis podía seguir compitiendo y así concluir con su carrera. Fue por eso que no fue retirado de la competencia y regresó a darle un punto a su equipo.

¿Quién ganó la Villa 360 este 28 de septiembre?

A pesar de los esfuerzos de los miembros del Equipo Rojo, volvieron a perder la Villa 360. Ahora le pertenece al Equipo Azul, por ahora.