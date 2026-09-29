5 cosas que debes quitar de tu habitación para empezar a dormir mejor

El dormitorio es uno de los lugares más importantes dentro del hogar y es que es donde vamos a descansar para recargar energías, por lo que tiene que ser un sitio lo más puro posible y en el cual pueda contribuir a la conciliación del sueño. Es por eso que, tiene un rol clave el Feng Shui, el sistema filosófico chino que busca la armonía en los espacios y que en este caso, compartió cuáles son las cinco cosas que debemos quitar para poder descansar mejor.

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El Feng Shui tiene como principal objetivo encontrar la armonía en los espacios a través de la combinación de sus elementos, con el fin de atraer la prosperidad a los hogares y es por eso que el Chi debe fluir de manera libre. A su vez, cada espacio de la casa cumple un papel fundamental y el dormitorio es uno de ellos, ya que hay que garantizar el buen descanso.

Por qué es importante el Feng Shui para el dormitorio

Tal como lo mencionábamos anteriormente, el dormitorio es clave para el Feng Shui, es que según esta práctica, es el lugar donde pasamos más tiempo continuo y en donde el cuerpo y la mente se recuperan durante el descanso. Por este motivo, es que si quieres garantizar un buen descanso, hay cinco cosas que debemos quitar para poder descansar mejor.

5 cosas que debes quitar de tu habitación para conciliar el sueño

El ruido parece insignificante: un mayor ruido de nivel nocturno dentro de la habitación se relacionaba más con despertarse y mayor dificultad para conciliar el sueño

un mayor ruido de nivel nocturno dentro de la habitación se relacionaba más con despertarse y mayor dificultad para conciliar el sueño La luz que entra por la ventana: esa luz puede interferir en el descanso; y es que la luz ambiental es una de las señales que utiliza el organismo para regular el sueño