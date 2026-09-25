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Exatlón México: Aristeo analiza a Rojos y Azules

Aristeo comparte su lectura sobre la dinámica de ambos equipos dentro de la décima temporada de Exatlón México.

Aristeo habló sobre las diferencias entre los Equipos Rojo y Azul en Exatlón México. Señaló que los Rojos se distinguen por su constancia, perseverancia y capacidad para mantener el nivel ante cada nuevo reto. Sobre los Azules, consideró que suelen mantenerse unidos cuando las cosas marchan bien, pero pueden desestabilizarse cuando enfrentan momentos complicados.

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