Exatlón México: Aristeo analiza a Rojos y Azules

Aristeo habló sobre las diferencias entre los Equipos Rojo y Azul en Exatlón México. Señaló que los Rojos se distinguen por su constancia, perseverancia y capacidad para mantener el nivel ante cada nuevo reto. Sobre los Azules, consideró que suelen mantenerse unidos cuando las cosas marchan bien, pero pueden desestabilizarse cuando enfrentan momentos complicados.

