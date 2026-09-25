Julio Camejo frente a Kevyn “Bicolor” da sus razones por las que no debería se salvado en La Granja VIP: “No basta con pedir perdón”
Julio Camejo pide que no sea salvado por Kevyn “Bicolor”, en especial por el terrible error que lo metió a la Tabla de Nominación a La Granja VIP
Julio Camejo es colocado frente a Kevyn “Bicolor”, quien tiene el poder de salvar a alguien de la Tabla de Nominaciones, en vez de dar sus argumentos para recibir su ayuda, el Granjero detallo que no lo merece y que debe enfrentarse a sus consecuencias, en especial al juicio del público en La Granja VIP.