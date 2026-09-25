Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México: Leo y Heliud buscan calmar los ánimos entre equipos

Leo y Heliud reconocen la tensión y buscan cambiar la dinámica dentro de la décima temporada de Exatlón México.

Leo y Heliud protagonizaron una charla para buscar una forma de relajar la contienda entre las escuadras de Exatlón México. Ambos reconocieron que las tensiones han aumentado durante los enfrentamientos y plantearon dejar de lado los conflictos en cada punto. También señalaron que asumirán la responsabilidad por sus gritos y celebraciones para intentar reducir la intensidad entre los equipos.

Tags relacionados
Videos de Exatlón México Décima Temporada

Videos