Exatlón México: Leo y Heliud buscan calmar los ánimos entre equipos

Leo y Heliud protagonizaron una charla para buscar una forma de relajar la contienda entre las escuadras de Exatlón México. Ambos reconocieron que las tensiones han aumentado durante los enfrentamientos y plantearon dejar de lado los conflictos en cada punto. También señalaron que asumirán la responsabilidad por sus gritos y celebraciones para intentar reducir la intensidad entre los equipos.