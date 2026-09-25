Exatlón México: Batalla por la Supervivencia: Azules llevan ventaja y Rojos buscan reaccionar

Rosique dio la bienvenida a las escuadras y recordó que, cuando comienza la competencia de alto rendimiento, hay que dejar de pensar en uno mismo y concentrarse en ejecutar. También señaló que, si el plan cambia, es necesario improvisar y mantener el enfoque en la misión. Los Azules llegan con ventaja, mientras los Rojos buscan igualar el tablero.

