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Exatlón México: Batalla por la Supervivencia: Azules llevan ventaja y Rojos buscan reaccionar

Rosique recuerda que en el alto rendimiento cada segundo cuenta.

Rosique dio la bienvenida a las escuadras y recordó que, cuando comienza la competencia de alto rendimiento, hay que dejar de pensar en uno mismo y concentrarse en ejecutar. También señaló que, si el plan cambia, es necesario improvisar y mantener el enfoque en la misión. Los Azules llegan con ventaja, mientras los Rojos buscan igualar el tablero.

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