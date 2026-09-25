Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México: Mejores momentos: Los Rojos despiertan y dan fuerte golpe a los Azules

Los Rojos mantienen su racha y cambian el panorama previo a la eliminación del próximo domingo.

Por: Hugo Pantoja

Los Rojos mantienen su racha de victorias en Exatlón México y consiguen el punto que coloca a un integrante Azul en riesgo rumbo al Duelo de Eliminación del próximo domingo. El resultado también llevó al Equipo Rojo a celebrar el despertar de su escuadra, después de la racha que los Azules habían construido durante la competencia.

Tags relacionados
Videos de Exatlón México Décima Temporada Los Mejores Momentos de Exatlón México Décima Temporada

Videos