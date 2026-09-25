Exatlón México: Mejores momentos: Los Rojos despiertan y dan fuerte golpe a los Azules
Los Rojos mantienen su racha y cambian el panorama previo a la eliminación del próximo domingo.
Los Rojos mantienen su racha de victorias en Exatlón México y consiguen el punto que coloca a un integrante Azul en riesgo rumbo al Duelo de Eliminación del próximo domingo. El resultado también llevó al Equipo Rojo a celebrar el despertar de su escuadra, después de la racha que los Azules habían construido durante la competencia.