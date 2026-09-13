Hora límite para VOTAR HOY, 13 de septiembre, en La Granja VIP y evitar que tu Granjero favorito sea el primer eliminado

Este domingo 13 de septiembre ocurrirá un evento irrepetible en La Granja VIP Segunda Temporada: descubriremos quién es el primer Granjero eliminado, tras una semana de haber abandonado la vida de comodidades para integrarse a las labores de campo. A continuación te decimos cuál es la hora límite para votar y así salvar a tu nominado favorito.

Recuerda que hoy también se definirá quiénes serán los siguientes Peones que se llevarán la parte más difícil del trabajo en la segunda semana de La Granja VIP.

Hora límite para votar en La Granja VIP, para salvar a tu Granjero favorito de la eliminación

Si bien no hay una hora exacta en que siempre se detengan las votaciones, podemos guiarnos por la transmisión de la gala de eliminación. Recuerda que, cada domingo, el Programa En Vivo de La Granja VIP empieza a las 8:00 P.M. y se extiende hasta las 11:00 P.M.

Durante el Programa En Vivo, es importante poner atención a las indicaciones de Adal Ramones, pues será el conductor quien diga en qué momento ya no se puede votar.

El programa puedes disfrutarlo en televisión abierta, por la señal de Azteca UNO. También está disponible de manera gratuita en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo.

Cómo votar en La Granja VIP

A través del sitio web y la app, cada día tienes 10 votos para otorgar a los nominados de La Granja VIP. Si te registras, obtienes 10 votos extra. Estos votos puedes darlos a un solo Granjero o repartirlos para apoyar a varios al mismo tiempo.

Quiénes son los nominados en la primera semana de La Granja VIP

En la primera semana de La Granja VIP tenemos 4 nominados: Abigail Pak "La Coreañera", Manelyk, Kevyn Contreras "Bicolor" y Rafael Mercadante. De ellos, el primero en entrar a la tabla de nominados fue el comediante regiomontano, al perder la dinámica de El Duelo. Mediante La Asamblea, por mayoría de votos entró a la tabla Rafa.

Manelyk y "La Coreañera" entraron a la tabla de nominados el viernes, mediante La Traición; la primera fue traicionada por María Karunna (quien ganó La Salvación), mientras la segunda fue traicionada por Julio Camejo (quien tenía el rol de El Capataz).