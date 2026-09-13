El error de Julio Camejo que redujo por miles de pesos el presupuesto de La Granja VIP

El Tío Pepe había revelado el presupuesto para la segunda semana dentro de La Granja VIP. El Mayoral quedó satisfecho con el trabajo realizado por los granjeros durante sus primeros días dentro de la granja, por lo que obtuvieron una buena cantidad de dinero para realizar sus compras. Sin embargo, el mismo se vio afectado por un error de Julio Camejo.

Los granjeros recibieron 44 mil pesos por parte del Tío Pepe, aunque Adal Ramones redució dicha cantidad hasta los 39 mil pesos por haber incumplido con ciertas reglas infringidas por algunos de los peones. Pese a ello, el monto seguía siendo significativo, pero Julio Camejo tuvo un descuido a la hora de la compra que redució el prespuesto semanal.

El error de Julio Camejo que redució el presupuesto de La Granja VIP

A la hora de hacer la compra, el Capataz se equivocó y dicho por él mismo, sumó al carrito una llamada telefónica que tiene un valor de 5 mil pesos. Esto quiere decir que, del presupuesto final, utilizaron 34 mil pesos para comprar alimentos y todo bien necesario para sobrevivir a lo largo de la segunda semana.

“Dentro del presupuesto, no estoy consciente de que lo haya hecho, pero es importante que sepan que metí una llamada de 5 mil pesos”, compartió Camejo ante los granjeros para que estén al tanto de la situación. “Apareció, no lo tengo yo consciente, pero apareció en el presupuesto. Lo más seguro es que me equivoqué”, detalló.

¿Qué es la llamada que compró Julio Camejo?

El encargado de dar la explicación fue Kunno. “Dentro del presupuesto está la opción de comprar una llamada con algún ser querido. Esa llamada cuesta 5 mil Plata Cash. Sí se puede, pero es decisión del Capataz”, fue lo que expresó el influencer sobre esta dinámica disponible a la hora de hacer la compra semanal.

Al haberlo hecho por error, Julio Camejo propuso la idea de realizar un sorteo entre todos los granjeros y, quien ganase, tenga la posibilidad de utilizar esta llamada para hablar con algún familiar o persona cercana.

Sin embargo, la llamada solo es un beneficio del Capataz. Kunno explicó que si otro granjero ganase el sorteo, hablará con un familiar de Julio Camejo por ser el dueño del rol a la hora de la compra. En definitiva, el actor será quien deba hablar (o no) por llamada.