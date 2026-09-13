Cuál es el nivel de estudios de Abigail Pak “La Coreañera”, una de las nominadas de La Granja VIP

Abigail Pak “La Coreañera” se convirtió en una de las participantes más particulares de La Granja VIP Segunda Temporada. Su personalidad reservada y la combinación de las culturas coreana-mexicana despertaron la curiosidad del público durante la primera semana.

La joven cantante también se encuentra entre los nominados que podrían abandonar el reality este domingo. Mientras depende del apoyo de los televidentes para seguir en la competencia, un aspecto poco conocido de su vida comenzó a generar interés: la preparación académica que recibió antes de convertirse en creadora de contenido y artista.

Qué estudió Abigail Pak “La Coreañera”

Abigail Pak cuenta con estudios universitarios en Lingüística por Dartmouth College, institución privada ubicada en New Hampshire, Estados Unidos. La propia universidad la identifica como integrante de la generación 2026 y detalla que esa fue su principal área académica.

¡Abigail Pak “La Coreañera” se suma a La Granja VIP Segunda Temporada! | Crédito: Instagram (@lacoreanera / @ferrparra)

Dartmouth College forma parte de la Ivy League, grupo compuesto por ocho de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Por este motivo, el nivel de estudios de “La Coreañera” representa uno de los datos menos conocidos de su trayectoria.

La Lingüística no debe confundirse con una carrera dedicada únicamente al aprendizaje de idiomas. Esta disciplina estudia científicamente el lenguaje, incluyendo su estructura, sonidos, significados, evolución y relación con las diferentes sociedades.

La música también formó parte de su vida universitaria

Aunque su carrera principal no fue Música, Abigail Pak mantuvo una estrecha relación con esta disciplina durante su paso por Dartmouth College. La participante de La Granja VIP integró el ensamble de viento de la universidad como percusionista y acordeonista.

En 2023 viajó a la Ciudad de México junto al Dartmouth College Wind Ensemble para presentarse en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM. Allí participó en la interpretación de composiciones mexicanas y tocó una obra creada especialmente para acordeón diatónico y ensamble de viento.

Esta experiencia le permitió combinar su formación universitaria con el género que posteriormente se convertiría en la base de su proyecto artístico.

La Coreañera está nominada en La Granja VIP

Abigail Pak forma parte de la primera placa definitiva de La Granja VIP Segunda Temporada. “La Coreañera”, Kevyn Contreras “Bicolor”, Manelyk González y Rafa Mercadante dependen de los votos del público para mantenerse dentro de la competencia.

Uno de ellos deberá abandonar la granja durante la Gala de Eliminación de este domingo 13 de septiembre. La transmisión comenzará a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México, por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.