OFICIAL: ¡Solo por una semana! Exatlón México cambia de horario; esto es todo lo que debes saber

De manera oficial, Rosique, la máxima autoridad de Exatlón México, confirmó que la contienda cambiará de horario del 31 de agosto al 4 de septiembre, días en los que contará con una duración aproximada de 4 horas, comenzando en punto de las 6:30 pm a las 10:30 pm. (Tiempo del centro de México)

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¿Qué se sabe sobre el cambio de horario de Exatlón México?

De manera regular, la décima temporada de Exatlón México se transmite de lunes a viernes de 6:30 pm a 8:30 pm. No obstante, recientemente la máxima autoridad ha confirmado que por solo una semana, la cual corresponde al último día del mes de agosto y los primeros días de septiembre, la contienda deportiva más demandante de México tendrá una duración de 4 horas, comenzando a las 18:30 horas para finalizar en punto de las 22:30 horas.

Esta modificación dentro del horario regular de Exatlón México corresponde a que la contienda, en palabras de la Máxima Autoridad, vivirá una semana colosal, llena de sorpresas e invitados que elevarán la contienda al máximo.

¿Qué les espera a los atletas de alto rendimiento dentro de la décima temporada de Exatlón México?

A los competidores de alto rendimiento que llegaron a las filas de la décima temporada de Exatlón México les espera una contienda revolucionaria, la cual estará marcada por una competencia completamente nueva, forjada por una mayor exigencia física y resiliencia mental nunca antes vista.

No obstante, frente a los desafiantes retos que se avecinan y una rivalidad entre las escuadras más marcada que nunca, el premio que se avecina también llegó para revolucionar la competencia, al advertirse que el ganador de la máxima contienda deportiva de México se llevará la cuantiosa cantidad de 2 millones de pesos, cifra que sin duda ha elevado el nivel de riesgo dentro de cada punto a disputar.