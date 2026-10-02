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Exatlón México 2024
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Exatlón México: Crece la tensión tras la burla de los Rojos

La derrota ante los Rojos elevó la tensión entre los equipos y provocó nuevas reacciones.

Leo y el Equipo Azul hablaron sobre las reacciones de los Rojos tras su derrota en la Villa 360, situación que aumentó la tensión entre ambos grupos. Además, recordaron el enfrentamiento entre Emilio y Alexis, mientras los Azules dejaron claro que la paciencia comienza a agotarse. El ambiente entre los equipos vuelve a ser uno de los focos de Exatlón México.

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