Exatlón México: Crece la tensión tras la burla de los Rojos

Leo y el Equipo Azul hablaron sobre las reacciones de los Rojos tras su derrota en la Villa 360, situación que aumentó la tensión entre ambos grupos. Además, recordaron el enfrentamiento entre Emilio y Alexis, mientras los Azules dejaron claro que la paciencia comienza a agotarse. El ambiente entre los equipos vuelve a ser uno de los focos de Exatlón México.