Exatlón México: Jerry admite que ya no confía en el Equipo Rojo

Pablo y Jerry hablaron sobre el momento que atraviesa el Equipo Rojo y el distanciamiento de Jerry. El atleta reconoció que se siente afectado por lo ocurrido y que, después de una discusión, necesita procesar lo sucedido antes de actuar como si nada. También confesó que actualmente le cuesta confiar en los demás, mientras Pablo le recordó la importancia de permanecer unido al equipo.