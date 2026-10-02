Leo y Heliud protagonizan un tenso momento en Exatlón México

Durante la contienda de Exatlón México, Leo celebró un punto cuando Heliud lo chocó, provocando un conflicto entre Rojos y Azules que pasó de las palabras a los empujones. Al finalizar, Pato advirtió a Leo que no se metiera con él ni con los Rojos. Leo señaló que existía un acuerdo para evitar el contacto físico y cuestionó la actitud de Heliud.