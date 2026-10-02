Exatlón México: Programa Completo: polémicas y momentos de tensión

Exatlón México vivió una jornada intensa con los Rojos celebrando, mientras los Azules analizaron su derrota. La tensión aumentó con discusiones y empujones entre atletas, además de la preocupación por la caída de Paulette en la alberca durante un duelo. Jerry también habló sobre su distanciamiento del equipo Rojo rumbo al Domingo de Eliminación.