Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México: Programa Completo: polémicas y momentos de tensión

La jornada estuvo marcada por la victoria Roja, enfrentamientos entre atletas y una fuerte caída en la alberca

Exatlón México vivió una jornada intensa con los Rojos celebrando, mientras los Azules analizaron su derrota. La tensión aumentó con discusiones y empujones entre atletas, además de la preocupación por la caída de Paulette en la alberca durante un duelo. Jerry también habló sobre su distanciamiento del equipo Rojo rumbo al Domingo de Eliminación.

Videos