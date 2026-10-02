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Exatlón México 2024
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Exatlón México: Paulette cae desde tres metros durante el duelo y preocupa a todos

Paulette sufrió una fuerte caída durante su duelo contra Katia y recibió atención médica.

Durante el duelo entre Katia y Paulette en Exatlón México, Paulette cayó desde una altura aproximada de tres metros hacia la alberca y recibió un fuerte impacto. Sus compañeros acudieron para ayudarla a salir del agua y fue atendida por los servicios médicos. Después de recibir atención, la atleta regresó a la competencia para continuar con el circuito.

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